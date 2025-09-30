Torna Quattrozampeinfiera 2025 | tutte le informazioni
Quattrozampeinfiera 2025 torna a Milano nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, al Parco Esposizioni Novegro di Segrate. La fiera sarà aperta dalle 10 alle 19, con chiusura delle casse alle 18. Si tratta di un appuntamento dedicato al vivere con i propri animali in modo responsabile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: torna - quattrozampeinfiera
Milano: il 4 e il 5 ottobre torna Quattrozampeinfiera, la manifestazione che celebra il mondo di cani e gatti #NordMilano24 #Milano #NordMilano #appuntamenti #manifestazione #quattrozampeinfiera #cronaca #breakingnews #amicianimali - X Vai su X
Torna dal sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 al Parco Esposizioni di Novegro Quattrozampeinfiera a Milano e mostrando la tessera del #PLEINAIRCLUB all'ingresso riceverai uno sconto. - facebook.com Vai su Facebook
A Quattrozampeinfiera l'iniziativa solidale #usatopet: cucce e ciotole da donare al canile di Milano - La ‘Ugopiadi – The Last One’, il Teatro del Buratto e gli incontri con esperti di pet design fra le novità di quest'anno della manifestazione che si terrà il ... Si legge su msn.com