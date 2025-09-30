Torna l' ora solare | quando sposteremo le lancette dell' orologio

Con l'ingresso dell'autunno, torna anche il tradizionale appuntamento con l'ora solare, che coincide con la fine dell'ora legale nell'ultimo weekend di ottobre.Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, in Italia le lancette saranno spostate indietro di un'ora, dalle 3 alle 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

torna solare sposteremo lancetteTorna l'ora solare, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Riporta adnkronos.com

torna solare sposteremo lancetteQuando torna l’ora solare? Ecco quando spostare le lancette, e perché si dorme di più (ma fa buio prima) - Sta per tornare l'ora solare, nella notte tra il 25 ottobre 2025 e il 26 ottobre dovremo spostare le lancette all'indietro. Come scrive greenme.it

