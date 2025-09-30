Torna l' ora solare | quando sposteremo le lancette dell' orologio

Con l'ingresso dell'autunno, torna anche il tradizionale appuntamento con l'ora solare, che coincide con la fine dell'ora legale nell'ultimo weekend di ottobre.Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, in Italia le lancette saranno spostate indietro di un'ora, dalle 3 alle 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Torna l'ora solare, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Riporta adnkronos.com

