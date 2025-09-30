torna l’Eurobirdwatch

Torna la nuova edizione dell’ Eurobirdwatch al Parco di Colfiorito sabato e domenica. Anche quest’anno la Lipu OdV - Coordinamento per la Regione Umbria, con il patrocinio del Comune di Foligno ed in collaborazione con il servizio parco, propone due giornate alla scoperta delle diverse specie di avifauna che in questo periodo sono presenti nell’area della Palude di Colfiorito. Accompagnati da esperti ornitologi della Lipu, si potrà partecipare al grande censimento europeo con due giornate immersi nella natura organizzata in tutta Italia dalla Lipu. L’Eurobirdwatch è, come sempre, all’insegna del tema degli habitat naturali e sarà quindi un’occasione per parlare dell’habitat degli altopiani carsici di Colfiorito e della ragione per cui meritano attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

