Torna la notte bianca delle gallerie d' arte genovesi | Genova Start compie 20 anni

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre torna Genova Start, l’appuntamento fisso con l’arte contemporanea, con una doppia notte bianca per festeggiare i suoi 20 anni. 27 gallerie del centro apriranno le porte al pubblico fino a mezzanotte il venerdì e, novità di questa edizione, fino alle 22 il sabato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

