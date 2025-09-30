Torna la notte bianca delle gallerie d' arte genovesi | Genova Start compie 20 anni
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre torna Genova Start, l’appuntamento fisso con l’arte contemporanea, con una doppia notte bianca per festeggiare i suoi 20 anni. 27 gallerie del centro apriranno le porte al pubblico fino a mezzanotte il venerdì e, novità di questa edizione, fino alle 22 il sabato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione
Torna ‘La Notte Verde’, 3 giornate tutte da vivere: le date 2025
Il Castello di Moncalieri si tinge di rosa: torna "La Notte dei vini rosati" con oltre 100 etichette e sapori gourmet
In bilico tra ironia e malinconia, Fernando Aramburu torna con “Ultima notte da poveri” (Guanda Editore), una raccolta di racconti che illumina le contraddizioni della natura umana. Piccoli gesti quotidiani diventano specchio di paure, desideri e fragilità univers - facebook.com Vai su Facebook
A Roma e Milano è apparso un video dedicato ad una artista. “Torna da noi”, “Meravigliosa queen, quando torni? Ci manchi” e “quando torni con un nuovo pezzo?” sono solo alcune delle frasi dei fan. In chiusura appare la scritta: “Quando Torni?” Facile no? - X Vai su X
