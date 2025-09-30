Torna la Mela Aism per sostenere la ricerca e i servizi dedicati alla sclerosi multipla

In occasione della Giornata del dono, venerdì 3 e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna “La Mela di Aism”, l’evento di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l’Alto patronato del presidente della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: torna - mela

Il 3-4-5 ottobre torna “Mela di AISM” in 5mila piazze italiane - facebook.com Vai su Facebook

Dal 3 al 5 ottobre torna “La mela di AISM”, un progetto a sostegno della sclerosi multipla https://lecconotizie.com/societa/dal-3-al-5-ottobre-torna-la-mela-di-aism-un-progetto-a-sostegno-della-sclerosi-multipla/… via @lecco_notizie - X Vai su X

Torna "La Mela di AISM": anche Cuneo si mobilita contro la sclerosi multipla - L'Aeroporto di Levaldigi tra i sostenitori dell'iniziativa nazionale ... Scrive targatocn.it

"Mela di AISM" - In occasione della Giornata del dono, venerdì 3, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna 'La mela di Aism', l'evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi prom ... Riporta verbanianotizie.it