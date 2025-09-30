Torna la Mela Aism per sostenere la ricerca e i servizi dedicati alla sclerosi multipla

In occasione della Giornata del dono, venerdì 3 e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna “La Mela di Aism”, l’evento di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l’Alto patronato del presidente della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

