Torna in vigore la manovra antismog scattano da domani le restizioni alla circolazione

Modenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, ormai da qualche tempo, il 1° ottobre segna l'avvio della manovra regionale anti-inquinamento. Le misure antismog previste dal Pair 2030 (Piano aria integrato regionale), che quest'anno non hanno subito modifiche normative, resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026.Limiti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

