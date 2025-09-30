Torna in vigore la manovra antismog scattano da domani le restizioni alla circolazione
Come ogni anno, ormai da qualche tempo, il 1° ottobre segna l'avvio della manovra regionale anti-inquinamento. Le misure antismog previste dal Pair 2030 (Piano aria integrato regionale), che quest'anno non hanno subito modifiche normative, resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026.Limiti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Manovra antismog, dal 1° ottobre limiti alla circolazione - Da mercoledì 1 ottobre entrano in vigore anche a Carpi le regole della manovra antismog, prevista dal Piano aria integrato 2030 della Regione Emilia Romagna, che prevedono limiti alla circolazione dei ... Riporta temponews.it
Tornano le ordinanze antismog - A Rovigo ancora non è stata ancora firmata, ma, come di consueto, secondo quanto previsto dall’Acc ... Da polesine24.it