Torna il salone dell' orientamento allo studio e al lavoro della provincia di Sondrio

La Provincia di Sondrio annuncia il ritorno del Salone dell’Orientamento allo Studio e al Lavoro, che si terrà al Polo Fieristico di Morbegno il 29, 30 e 31 ottobre 2025. Un appuntamento ormai consolidato e atteso da studenti, famiglie e scuole, pensato in particolare per i ragazzi di terza media. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: torna - salone

Via al festival grandi nomi: "Salone del Libro" in centro. E torna lo studioso di Piero

Torna “Ti Sposo”, il salone campano dell’alta moda sposi: appuntamento a La Cartiera di Pompei

Torino accende i motori: dal 26 al 28 settembre torna il Salone Auto con anteprime, test drive e musei aperti

VIOFF: torna il Fuori Fiera di Vicenzaoro, il salone internazionale della gioielleria di IEG. Tradizione, creatività e futuro per l’edizione 2025 del Fuori Fiera. - facebook.com Vai su Facebook

Torna Il Salone della #CSR e dell’#innovazionesociale dall’8 al 10/10 e anche quest’anno @normeUNI partecipa! Approfondisci qui https://tinyurl.com/stjpt887 @unioncamere @IfUnioncamere @ecocamere @Ecosist_CamCom @SiCameraSocial @PID_Ca - X Vai su X

Torna il Salone dell’Orientamento allo Studio e al Lavoro: tre giorni al Polo Fieristico di Morbegno - La Provincia di Sondrio annuncia il ritorno del Salone dell’Orientamento allo Studio e al Lavoro, che si terrà al Polo Fieristico di Morbegno il 29, 30 e 31 ottobre 2025. primalavaltellina.it scrive

Torna il Salone dell’orientamento scolastico a Saluzzo - L’8 e 9 ottobre saranno protagonisti centinaia di giovani e le loro famiglie, insieme ai professori degli istituti del territorio ... Da cuneodice.it