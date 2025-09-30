Milano, 30 settembre 2025 - Emma Marrone sta tornando con nuova musica. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice salentina, che ha seminato alcuni indizi molto espliciti prima in giro per l’Italia e ora sui propri profili social. Alcuni mesi fa aveva annunciato di avere intenzione di fermarsi, dopo un periodo molto intenso tanto dal punto di vista degli impegni musicali quanto per diverse vicissitudini personali. Aveva bisogno di fare un po’ “il punto”, Emma Marrone. D’altro canto, era diverso tempo che non si prendeva una vera pausa. E così ha fatto. Qualche mese di silenzio, musicale visto che dai social network non è di fatto mai sparita del tutto, e ora eccola pronta a tornare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna Emma Marrone: appuntamento oggi alle 19