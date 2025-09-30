Torna Domenicalmuseo | i siti aperti con ingresso gratuito il 5 ottobre

Torna il 5 ottobre l'appuntamento con la “Domenicalmuseo”, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

