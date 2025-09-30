Torna Castelli Aperti | nel novarese appuntamento tra Lago d' Orte e Maggiore

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre prosegue l'edizione 2025 di Castelli Aperti, il circuito che da trent'anni rende accessibili al pubblico alcune tra le più suggestive dimore storiche del Piemonte. Sarà una giornata intensa, che intreccia il fascino di borghi, castelli e musei alla vitalità di eventi, mostre e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

