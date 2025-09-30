Torna Assaggi Passaggi Messaggi di un territorio | tre giorni di festa nelle Dolomiti Friulane

30 set 2025

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna la terza edizione del Festival Assaggi Passaggi Messaggi di un territorio. Un evento che fa vivere e conoscere la realtà delle Dolomiti Friulane in Valcellina,?Val Tramontina, Val Colvera e Pedemontana Pordenonese. Saranno tre giorni di festa organizzati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

