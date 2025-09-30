Torna Amici 25 Riccardo Stimolo e Michele Ballo gli artisti più interessanti e Maria De Filippi chiede il bis

Prima puntata di Amici 25: da Michele Ballo con il violoncello al bis richiesto da Maria De Filippi per Riccardo Stimolo con Ci vorrebbe il mare. Ecco i talenti da osservare in quest'edizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

