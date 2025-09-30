Torna a casa Alessia | Morani perde due seggi in un colpo solo Fuori anche la segretaria regionale Pd Bomprezzi
Alessia Morani poteva sperare in due opzioni da questa campagna elettorale nelle Marche: subentrare a Matteo Ricci all’Europarlamento (come prima dei non eletti alle Europee) qualora il candidato governatore avesse vinto oppure entrare tra gli eletti in consiglio regionale: due flop su due per l’esponente dem, che nelle ultime ore aveva fatto anche circolare un sondaggio tarocco che dava Acquaroli perdente. Chantal Bomprezzi, da astro nascente a calante del Partito democratico. Resta clamorosamente fuori dal consiglio regionale anche la segretaria del Pd delle Marche, l’astro nascente, a questo punto calante, Chantal Bomprezzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
