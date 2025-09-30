Torna a Cango Cantieri Goldonetta la rassegna di danza contemporanea e arti performative La democrazia del corpo
Torna a Cango Cantieri Goldonetta Firenze la rassegna di danza contemporanea e arti performative La Democrazia del corpo che a partire dal 4 ottobre fino al 20 dicembre 2025 propone performance, incontri e laboratori, a cura del Centro di Produzione della Danza CangoFirenze sotto la direzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
