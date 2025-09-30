Tomahawk all’Ucraina per colpire anche Mosca? Gli apparati Usa discutono rischi e vantaggi
Gli Usa forniranno i potenti missili Tomahawk all’Ucraina per aumentare la sua capacità di colpire in profondità sul suolo russo? Nelle ultime settimane si discute apertamente di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel sostegno al Paese invaso, un’ipotesi fortemente sponsorizzata dal presidente Volodymyr Zelensky e che ora è al vaglio dell’ amministrazione di Donald Trump. Perché Kiev vuole i missili Usa. Capace di portare una testata di 454 km a una distanza compresa tra 1.250 e 2.500 km nelle varie versioni in cui è stato realizzato, il Tomahawk è stato protagonista di tutte le grandi operazioni militari statunitensi dalla Guerra del Golfo all’Operazione Midnight Hammer contro i siti nucleari iraniani del giugno scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: tomahawk - ucraina
Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l’invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone»
Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora
Ucraina, il doppio gioco di Trump, "incoraggiò Zelensky a colpire Mosca", e valuta invio Tomahawk a Kiev, ma ribadisce: "Non rompo con Putin"
Trionfo filo-Ue alle urne. Von der Leyen: “La nostra porta è aperta”. Intanto Trump valuta l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina #Nazionale - X Vai su X
Ucraina, Mosca: "Tomahawk? Nessuna arma magica cambierà situazione fronte" - facebook.com Vai su Facebook
Supermissili, sì di Trump. E l’Ucraina colpisce Mosca: maxi-attacco con i droni - L’amministrazione Trump sta valutando di fornire all'Ucraina i missili cruise Tomahawk, armi capaci di colpire obiettivi fino a 2. Si legge su ilmessaggero.it
Così Kiev può colpire la Russia, missili Tomahawk all'Ucraina: via libera di Trump - Donald Trump apre il dossier più esplosivo, la possibilità di fornire missili da crociera Tomahawk all’Ucraina. Lo riporta ilmattino.it