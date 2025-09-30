Tomahawk all’Ucraina per colpire anche Mosca? Gli apparati Usa discutono rischi e vantaggi

Gli Usa forniranno i potenti missili Tomahawk all’Ucraina per aumentare la sua capacità di colpire in profondità sul suolo russo? Nelle ultime settimane si discute apertamente di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel sostegno al Paese invaso, un’ipotesi fortemente sponsorizzata dal presidente Volodymyr Zelensky e che ora è al vaglio dell’ amministrazione di Donald Trump. Perché Kiev vuole i missili Usa. Capace di portare una testata di 454 km a una distanza compresa tra 1.250 e 2.500 km nelle varie versioni in cui è stato realizzato, il Tomahawk è stato protagonista di tutte le grandi operazioni militari statunitensi dalla Guerra del Golfo all’Operazione Midnight Hammer contro i siti nucleari iraniani del giugno scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

