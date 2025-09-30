Tocco di Pongracic non è da rigore Da rivedere il braccio di Fazzini
di Iacopo Nathan "Per toglierci ogni dubbio chiediamo al nostro esperto, Luca Marelli a te la linea". Quante volte abbiamo sentito questa frase in diretta su Dazn per le partite di Serie A. L’ex arbitro, infatti, da anni è il volto più noto del panorama nazionale per quanto riguarda gli episodi legati ai fischietti. Pisa-Fiorentina è stata, senza dubbio, contraddistinta anche dagli episodi, con Manganiello che è finito al centro del dibattito cittadino e non solo. Alle volte, però, il regolamento può aiutare a chiarire meglio le idee, a fugura i dubbi e vedere le cose con la dovuta distanza. Marelli, partiamo dall’inizio, come commenta la direzione di Manganiello? "Sinceramente non l’ho trovata affatto negativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tocco - pongracic
Il tecnico dei nerazzurri toscani chiude il collegamento con un’espressione eloquente quando gli mostrano il tocco di Pongracic su cross di Bonfanti: https://fanpa.ge/L7EX5 - facebook.com Vai su Facebook
?@Gazzetta_it: “#Fiorentina, ti va di lusso. 2 tocchi di mano di #Fazzini e #Pongracic” #PisaFiorentina - X Vai su X
"Tocco di Pongracic non è da rigore. Da rivedere il braccio di Fazzini" - L’ex arbitro di Serie A e oggi commentatore di Dazn Luca Marelli ha parlato della direzione di Manganiello "Su Meister non c’è da discutere, l’immediatezza del tocco con la mano prima del gol è chiara ... lanazione.it scrive