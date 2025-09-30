TNA Victory Road 2025? Una delusione
Mi chiedo come si faccia, mi chiedo seriamente come si possa fare ad averne il coraggio. Venerdì 26 settembre 2025, Victory Road, Ash By Elegance annuncia la sua dipartita e resa vacante del Knockouts World Title (spero in nulla di grave, la sua run dal gennaio 2024 è stata esemplare per chiunque abbia intenzione di ripartire da zero e mostrare il suo vero valore). Santino Marella, il DOA della TNA, annuncia una battle royal cui le ultime due sopravvissute si contenderanno il titolo in un one on one con Indi Hartwell arbitro speciale. Le due “finaliste” si riveleranno essere Lei Ying Lee e Kelani Jordan, quest’ultima dal mondo NXT e proprio Kelani vincerà poi il match e la cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: victory - road
TNA: Frankie Kazarian conquista il TNA International Championship a Victory Road
Inazuma Eleven: Victory Road è vivo e vegeto. Noi l’abbiamo provato nuovamente in attesa nell’uscita ufficiale a novembre. #inazumaeleven #videogiochi #tokyogameshow - facebook.com Vai su Facebook
Risultati TNA Victory Road 2025 https://donnetralecorde.it/risultati-tna-victory-road-2025/?feed_id=13115&_unique_id=68d78bdebd25d… - X Vai su X
TNA Victory Road 2025 live results: Three title matches, Santana, Hendry, & more! - Three title bouts are on the card, Mike Santana faces an NXT superstar, Joe Hendry battles a mentor from his ... Scrive sports.yahoo.com
TNA: Frankie Kazarian conquista il TNA International Championship a Victory Road - Victory Road 2025 è stato un evento molto importante per la compagnia, che ha visto anche l’incoronazione di una nuova campionessa Knockouts. Lo riporta zonawrestling.net