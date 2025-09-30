Mi chiedo come si faccia, mi chiedo seriamente come si possa fare ad averne il coraggio. Venerdì 26 settembre 2025, Victory Road, Ash By Elegance annuncia la sua dipartita e resa vacante del Knockouts World Title (spero in nulla di grave, la sua run dal gennaio 2024 è stata esemplare per chiunque abbia intenzione di ripartire da zero e mostrare il suo vero valore). Santino Marella, il DOA della TNA, annuncia una battle royal cui le ultime due sopravvissute si contenderanno il titolo in un one on one con Indi Hartwell arbitro speciale. Le due “finaliste” si riveleranno essere Lei Ying Lee e Kelani Jordan, quest’ultima dal mondo NXT e proprio Kelani vincerà poi il match e la cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA Victory Road 2025? Una delusione