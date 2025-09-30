TNA | Il futuro di Masha Slamovich alla TNA era segnato le accuse ne hanno solo accelerato l’uscita
Il futuro di Masha Slamovich alla TNA, a quanto pare, stava già giungendo al termine a prescindere dalle recenti accuse di violenza domestica mosse dal suo ex compagno, AKIRA. Nonostante le voci su un suo presunto allontanamento dal crossover tra NXT e TNA o su possibili tensioni dietro le quinte, la realtà sembra molto più semplice. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Slamovich non è mai stata esclusa dalla storyline di NXT: in realtà non era mai stata prevista la sua partecipazione. Al momento delle riprese del segmento, infatti, non si trovava nemmeno negli Stati Uniti. Sean Ross Sapp ha chiarito la situazione: “C’erano delle voci secondo cui Masha Slamovich non fosse ben accolta nello show di NXT di martedì, ma in realtà non era neppure nel Paese, quindi non era neanche una questione da considerare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
