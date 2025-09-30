Tilly Norwood sul caso dell' attrice generata con l' IA arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche giorno l'interesse di alcune agenzie per l'attrice Tilly Norwood, generata con l'intelligenza artificiale, ha suscitato polemiche e, ora, arriva anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

