Tilly Norwood sul caso dell' attrice generata con l' IA arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA

Da qualche giorno l'interesse di alcune agenzie per l'attrice Tilly Norwood, generata con l'intelligenza artificiale, ha suscitato polemiche e, ora, arriva anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda.

Arriva Tilly Norwood, la prima attrice creata con A.I. e il sindacato degli attori insorge - "Sarà la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman", ha detto la sua creatrice, la scrittrice comica e attrice olandese Eline Van der Velden, che l'ha generata all'interno di Xicoia, il suo studio