Tilly Norwood l’ideatrice dell’attrice AI risponde alle critiche | Lei stimola il dibattito

La creatrice dell'attrice generata dall'intelligenza artificiale, Tilly Norwood, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla controversia emersa in questi giorni. Norwood è stata presentata dalla società di produzione Particle 6, specializzata in IA, attraverso il loro studio di talenti IA di recente lancio, Xicoia. Particle 6 ha dunque aperto un sito web per la star IA, che presenta un demo reel generato al 100% dall'IA. Eline Van der Velden, ideatrice dell'attrice AI e CEO di Particle 6, ha poi rivelato che alcuni agenti di Hollywood potrebbero essere intenzionati a ingaggiare Norwood.