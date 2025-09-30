Tilly Norwood la prima attrice IA che fa discutere Hollywood | ‘La nuova Scarlett Johansson’

L’arrivo di Tilly Norwood. Non ha ancora recitato in un film, ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Si chiama Tilly Norwood ed è la prima attrice creata interamente con l’ intelligenza artificiale, presentata durante un panel allo Zurich Summit, nell’ambito dello Zurich Film Festival. Un personaggio virtuale, nato dall’idea della produttrice e attrice olandese Eline Van der Velden, che immagina per lei una carriera simile a quella di star come Scarlett Johansson o Natalie Portman. Tra social e cinema. Tilly ha un profilo Instagram, un sito ufficiale e persino account su TikTok e YouTube. Online si presenta come un’aspirante attrice con base a Londra, fotografata in caffetterie o in set d’azione, proprio come una giovane interprete alle prime armi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

