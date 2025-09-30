l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni, l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore cinematografico e televisivo ha suscitato un acceso dibattito tra professionisti, pubblico e sindacati. La creazione di personaggi virtuali e attori digitali rappresenta una frontiera innovativa che apre nuove possibilità creative, ma solleva anche importanti questioni etiche e di tutela dei diritti degli artisti. Recentemente, la presentazione di un’attrice generata dall’IA ha alimentato questa discussione, portando alla luce le potenzialità e i rischi associati a queste tecnologie emergenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tilly Norwood difende l’attrice AI: stimolare il dibattito è il suo obiettivo