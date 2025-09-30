Tilly l’attrice generata con l’IA

"Vogliamo che Tilly sia la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman": Tilly Norwood è una giovane attrice generata con l’ Intelligenza artificiale. A presentarla al pubblico nello scorso wekend, allo Zurich Summit dello Zurich Film Festival, è stata l‘attrice e produttrice Eline Van der Velden, come riportato ieri mattina da Variety. Tilly è la prima creazione di Xicoia, uno studio di talenti IA spin-off dello studio di produzione di Van der Velden, Particle6. "Le persone si stanno rendendo conto che la loro creatività non deve essere limitata da un budget, ed è per questo che l’IA può essere davvero positiva", ha continuato Van der Velden. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

