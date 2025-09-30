Ti tengo aggiornata Meloni e Schlein si incontrano in aereo | il faccia a faccia e quella frase

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che un normale volo di linea, quello diretto da Roma a Lamezia Terme è sembrato il Transatlantico di Montecitorio con le cinture allacciate. A bordo, in un clima a metà tra la casualità e la strategia politica, la premier Giorgia Meloni si è ritrovata fianco a fianco con buona parte del panorama parlamentare, tra maggioranza e opposizione. La leader di Fratelli d’Italia è diretta in Calabria per sostenere Roberto Occhiuto, governatore uscente e pronto a scendere in campo per il secondo mandato. Insieme a lei, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, volto di punta di Forza Italia e protagonista delle ultime manovre del centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ti tengo aggiornata meloni e schlein si incontrano in aereo il faccia a faccia e quella frase

© Thesocialpost.it - “Ti tengo aggiornata”. Meloni e Schlein si incontrano in aereo: il faccia a faccia e quella frase

In questa notizia si parla di: tengo - aggiornata

tengo aggiornata meloni schleinGiorgia Meloni in Calabria, sullo stesso volo anche Schlein. Lo scambio su Flotilla in aeroporto: «Ti tengo aggiornata...» - Giorgia Meloni è diretta in Calabria, a Lamezia Terme, per tirare la volata finale a ... Da msn.com

“Ti tengo aggiornata”. Meloni e Schlein si incontrano in aereo: il faccia a faccia e quella frase - Più che un normale volo di linea, quello diretto da Roma a Lamezia Terme è sembrato il Transatlantico di Montecitorio con le cinture allacciate. Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tengo Aggiornata Meloni Schlein