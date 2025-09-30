Più che un normale volo di linea, quello diretto da Roma a Lamezia Terme è sembrato il Transatlantico di Montecitorio con le cinture allacciate. A bordo, in un clima a metà tra la casualità e la strategia politica, la premier Giorgia Meloni si è ritrovata fianco a fianco con buona parte del panorama parlamentare, tra maggioranza e opposizione. La leader di Fratelli d’Italia è diretta in Calabria per sostenere Roberto Occhiuto, governatore uscente e pronto a scendere in campo per il secondo mandato. Insieme a lei, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, volto di punta di Forza Italia e protagonista delle ultime manovre del centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ti tengo aggiornata”. Meloni e Schlein si incontrano in aereo: il faccia a faccia e quella frase