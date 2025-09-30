Ti porto al Parri | festival di storia
Dal 5 ottobre al 29 novembre 2025 torna a Milano ‘Ti porto al Parri’, il festival di storia dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, giunto alla sua terza edizione. Quest’anno il filo conduttore è il progetto “Stanche di guerra”, che mette al centro le donne costruttrici di pace, a ottant’anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
? History DocuDay – primo appuntamento off-site di Ti porto al Parri, in collaborazione con Associazione Zona K! Una serata di cinema e memoria dedicata alle donne nella Resistenza e alle voci che costruiscono pace. Zona K (via Spalato 11, Milano) ? - facebook.com Vai su Facebook
Ti porto al Parri: festival di storia - Info utili Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite. Come scrive milanotoday.it