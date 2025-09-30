Thuram | Stasera gara seria Infortunio? Penso sia…

L’Inter di Cristian Chivu archivia con autorità la pratica Slavia Praga. A San Siro è arrivato un netto 3-0 che porta la firma di Lautaro Martínez, ma a prendersi la scena nel post partita è stato Marcus Thuram, intervistato da Sky Sport subito dopo il triplice fischio. Il francese ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni dopo il leggero problema accusato in occasione dell’azione che ha portato al tris nerazzurro: “Sto bene, penso sia solo una piccola cosa, nulla di grave” ha spiegato l’attaccante, allontanando subito i timori per un infortunio più serio. La prova convincente contro i cechi è stata il segnale di una squadra in costante crescita, capace di coniugare solidità difensiva e concretezza in avanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

