Thuram Juventus quali sono le condizioni del centrocampista francese? Arrivano importanti aggiornamenti | contro il Milan… Ultimissime

Thuram Juventus, quali sono le condizioni del centrocampista francese? Gli ultimi aggiornamenti dati da Tudor. La conferma che i tifosi temevano è arrivata: la Juventus affronterà la delicatissima trasferta di Champions League contro il Villarreal senza due dei suoi pilastri. L’allenatore Igor Tudor, nella conferenza stampa della vigilia, ha ufficializzato i forfait di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, spiegando però che il loro rientro è vicino. Entrambi i giocatori erano usciti malconci dalla sfida contro l’Atalanta e, nonostante i tentativi di recupero, non sono riusciti a smaltire i rispettivi problemi fisici in tempo per la partenza verso la Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

