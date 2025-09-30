Thuram Juventus quali sono le condizioni del centrocampista francese? Arrivano importanti aggiornamenti | contro il Milan… Ultimissime

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram Juventus, quali sono le condizioni del centrocampista francese? Gli ultimi aggiornamenti dati da Tudor. La conferma che i tifosi temevano è arrivata: la Juventus affronterà la delicatissima trasferta di Champions League contro il Villarreal senza due dei suoi pilastri. L’allenatore Igor Tudor, nella conferenza stampa della vigilia, ha ufficializzato i forfait di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, spiegando però che il loro rientro è vicino. Entrambi i giocatori erano usciti malconci dalla sfida contro l’Atalanta e, nonostante i tentativi di recupero, non sono riusciti a smaltire i rispettivi problemi fisici in tempo per la partenza verso la Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

thuram juventus quali sono le condizioni del centrocampista francese arrivano importanti aggiornamenti contro il milan8230 ultimissime

© Juventusnews24.com - Thuram Juventus, quali sono le condizioni del centrocampista francese? Arrivano importanti aggiornamenti: contro il Milan… Ultimissime

In questa notizia si parla di: thuram - juventus

La Juventus prende il Derby di Thuram con un obiettivo adzico nel 91

Juventus, Vlahovic all’Inter per sostituire Thuram: spunta la data della firma

Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”

thuram juventus sono condizioniJuventus, le condizioni degli infortunati: Bremer e Thuram a parte, Conceiçao torna in gruppo - Tutto pronto per la sfida di Champions League contro il Villarreal. Da sportpaper.it

thuram juventus sono condizioniJuventus, Khephren Thuram ce la fa? Le ultime e chi può sostituirlo - Massima attenzione alle condizioni di Thuram e le ultime verso il Villarreal. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Thuram Juventus Sono Condizioni