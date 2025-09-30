Thuram infortunio le ultime notizie | ecco cosa ha detto al medico

Thuram infortunio. Una serata che sembrava perfetta per l’Inter in Champions League si è tinta di un’ombra di apprensione. Durante la sfida vinta a San Siro contro lo Slavia Praga, l’attaccante Marcus Thuram è stato costretto a lasciare il terreno di gioco poco dopo l’ora di gioco, alimentando dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il francese si è fermato dopo l’azione che ha portato al terzo gol nerazzurro, firmato da Lautaro Martinez, portandosi subito la mano alla coscia sinistra. Segno chiaro di un fastidio che lo ha spinto a chiedere il cambio. Cristian Chivu, senza esitazioni, ha richiamato in panchina il suo numero 9 e ha mandato in campo Bonny per gestire il finale di gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, Thuram sull'infortunio: "Non penso che sia super grave, è una piccola cosa" - Slavia Praga, ha parlato a Sky dopo il fischio finale: "In Champions è sempre dura anche contro squadre che sembrano più facili. Lo riporta calciomercato.com