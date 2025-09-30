Infortunio per l’attaccante francese nel secondo tempo, al momento del 3-0 nerazzurro: il figlio d’arte costretto al cambio Marcus Thuram è incontenibile, ma fa preoccupare l’ Inter e Chivu nel secondo tempo del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante francese è il migliore in campo per i nerazzurri, confezionando il 2-0 di Dumfries oltre al tacco delizioso per Bastoni nel tris di Lautaro Martinez, quest’ultimo autore di una doppietta nella serata del Meazza. Il figlio d’arte però, proprio in occasione del 3-0 per l’Inter, sente tirare la parte posteriore della coscia sinistra ed è costretto subito a lasciare il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram fa la differenza, ma poi si fa male: tremano l’Inter e Chivu