Thuram fa la differenza ma poi si fa male | tremano l’Inter e Chivu
Infortunio per l’attaccante francese nel secondo tempo, al momento del 3-0 nerazzurro: il figlio d’arte costretto al cambio Marcus Thuram è incontenibile, ma fa preoccupare l’ Inter e Chivu nel secondo tempo del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante francese è il migliore in campo per i nerazzurri, confezionando il 2-0 di Dumfries oltre al tacco delizioso per Bastoni nel tris di Lautaro Martinez, quest’ultimo autore di una doppietta nella serata del Meazza. Il figlio d’arte però, proprio in occasione del 3-0 per l’Inter, sente tirare la parte posteriore della coscia sinistra ed è costretto subito a lasciare il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: thuram - differenza
Mauro risponde a Trevisani: «Non si può correre come un pinguino, Lautaro e Thuram hanno fatto la differenza»
Amoruso sul derby d’Italia: «Bellissimo spot per il calcio italiano. Thuram? Sono due campioni, che fanno la differenza»
Avrei fatto riposare #Thuram e avrei messo dentro dall’inizio uno tra #David e #Openda. Ne avrei tolti 3 già all’intervallo (#Yildiz e #Conceicao oltre a un cc). #Vlahovic da entrante ha fatto la differenza; oggi invece ha toccato sí e no 10 palloni del 1T. - X Vai su X
"Ed ecco quello che ho descritto con minuzia nel video sul mio canale YouTube: Khephren Thuram prende prima il piede poi il pallone, differenza sostanziale che rende irregolare il quarto gol della Juventus. E per quanto difficile, si vedeva a occhio nudo" Tan - facebook.com Vai su Facebook
Thuram scatenato, miglior inizio di carriera: ma un dettaglio fa tremare l’Inter - Uno dei protagonisti assoluti di questa Inter è stato Thuram: l'Inter trema e rischia di perderlo a causa di un dettaglio ... Secondo fantamaster.it
Juventus, Khephren Thuram ce la fa? Le ultime e chi può sostituirlo - Massima attenzione alle condizioni di Thuram e le ultime verso il Villarreal. Segnala ilbianconero.com