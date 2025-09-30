Il francese protagonista nel 3-0 nerazzurro prima di uscire per un problema alla coscia sinistra: "Penso sia una piccola cosa. Ho visto un’Inter in crescita. In Champions è tosta anche contro le cosiddette squadre semplici". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram, assist, tacco e poi lo stop. Si teme una contrattura ma lui rassicura: "Niente di grave"