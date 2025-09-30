Thuram a Sky | Come sto? Non è nulla di grave ma dobbiamo pensare partita dopo partita

Thuram a Sky ha rivelato le proprie condizioni al termine dell’incontro terminato 3-0 contro lo Slavia Praga:. Dopo la vittoria convincente per 3-0 contro lo Slavia Praga a San Siro, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la partita e le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo al 65?. L’attaccante francese ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni, minimizzando l’entità del problema fisico, pur sottolineando la difficoltà della competizione europea. Thuram ha risposto così alla domanda sulle sue condizioni fisiche: CONDIZIONE – «Come sto? Bene, è una piccola cosa, non penso sia super grave». 🔗 Leggi su Internews24.com

