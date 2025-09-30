Thuram a InterTV | Era importante iniziare bene senza prendere gol l’assist a Dumfries? Meglio…
Thuram dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: «Era importante vincere, la squadra sta bene». Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, che ha permesso all’ Inter di consolidare il proprio punteggio nel girone. L’attaccante francese ha sottolineato l’importanza di partire bene in casa, mantenendo la porta inviolata, e ha condiviso la sua soddisfazione per la performance della squadra. MATCH – «Era importante vincere, la prima in casa, era importante iniziare bene come abbiamo fatto e senza prendere gol, questo è bene per noi». 🔗 Leggi su Internews24.com
Thuram a InterTV: «Ci sono basi solide, ma possiamo fare meglio»
