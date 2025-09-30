This is Me il colpaccio di Silvia Toffanin per la puntata speciale | Zlatan Ibrahimovic ospite
Colpaccio di Silvia Toffanin per This is Me, lo Speciale Verissimo-Amici andato in onda pochi mesi fa, che ora torna con una forma rinnovata e inedita. This is Me cambia, e dà spazio anche ad altre tematiche, come quella dello sport. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi, nella puntata dedicata all’argomento sportivo come ospite c’è Zlatan Ibrahimovic, che torna in tv. Zlatan Ibrahimovic ospite a This is Me da Silvia Toffanin. Stiamo assistendo a una lunga carrellata di successi per Mediaset, che porta a casa parecchi punti di share in più rispetto alla Rai. This is Me, in effetti, ha ottenuto un successo clamoroso: anche la critica si è espressa favorevolmente nei confronti di Silvia Toffanin, la padrona di casa, che ormai ha la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: this - colpaccio
Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare
Dal Borussia Dortmund alla Serie A: il club sogna il colpaccio
Mercato Roma, che regalo per Gasperini: colpaccio da 30 milioni
Telesveva. . +++SERIE D, FASANO RESTA IN VETTA MA FIDELIS E MARTINA ACCORCIANO. PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER IL BARLETTA - SERIE C, CASARANO SFIORA IL COLPACCIO SULLA CAPOLISTA SALERNITANA - SERIE B, BARI CERC - facebook.com Vai su Facebook
Stiamo assistendo a un grande colpaccio televisivo, un giorno leggeremo sui libri di storia della tv “Barbara D’Urso a #BallandoConLeStelle” - X Vai su X
This is Me, il “colpaccio” di Silvia Toffanin per la puntata speciale: Zlatan Ibrahimovic ospite - Amici”, torna con tre appuntamenti e non parla solo più del talent show: ospite Zlatan Ibrahimovic ... Si legge su dilei.it
This is me, colpaccio Silvia Toffanin: gli ex allievi di Amici presenti nella seconda edizione - This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 si è rivelato un grande ... Segnala blitzquotidiano.it