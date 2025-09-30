This is Me il colpaccio di Silvia Toffanin per la puntata speciale | Zlatan Ibrahimovic ospite

Colpaccio di Silvia Toffanin per This is Me, lo Speciale Verissimo-Amici andato in onda pochi mesi fa, che ora torna con una forma rinnovata e inedita. This is Me cambia, e dà spazio anche ad altre tematiche, come quella dello sport. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi, nella puntata dedicata all’argomento sportivo come ospite c’è Zlatan Ibrahimovic, che torna in tv. Zlatan Ibrahimovic ospite a This is Me da Silvia Toffanin. Stiamo assistendo a una lunga carrellata di successi per Mediaset, che porta a casa parecchi punti di share in più rispetto alla Rai. This is Me, in effetti, ha ottenuto un successo clamoroso: anche la critica si è espressa favorevolmente nei confronti di Silvia Toffanin, la padrona di casa, che ormai ha la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Dilei.it

