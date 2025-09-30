Theo incontenibile! Supera quattro difensori e strega il portiere così

Theo Hernández è intenzionato a diventare capocannoniere in Arabia? Il gol numero 4 di questa stagione arriva durante la Champions asiatica, contro il Nasaf: un pallonetto delizioso per il momentaneo 1-2, dopo un gioco di magia in area che gli permette di sorpassare la difesa avversaria. La partita è terminata 2-3 per la squadra di Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

