The walking dead supera il trono di spade | scopri come

l'evoluzione di "the walking dead": un franchise che si rinnova. Il mondo di The Walking Dead continua a sorprendere e a rinnovarsi, anche dopo oltre dieci anni dall'inizio dell'apocalisse zombie. La serie principale si è conclusa, ma l'universo narrativo creato da Robert Kirkman si espande attraverso nuovi spin-off che ripropongono volti noti e introducono ambientazioni inedite. Uno dei più acclamati è The Walking Dead: Daryl Dixon, il quale ha saputo catturare l'attenzione grazie a una trama originale ambientata nella Francia devastata e al carisma del protagonista interpretato da Norman Reedus.

