The Protegé | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Protegé: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Protegé, film del 2021 diretto da Martin Campbell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Anna è una killer, cresciuta da Moody, che l’ha recuperata nel 1991 all’interno di un armadio, con una pistola in mano, al termine di un massacro nella sua città d’origine in Vietnam. Dopo averla trasformata in una efficiente killer, attualmente i due vivono a Londra e lei è la proprietaria di una libreria, in cui un giorno si presenta Michael Rembrandt, chiedendo una prima edizione di un libro di poesie. 🔗 Leggi su Tpi.it

