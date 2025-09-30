Un museo di auto d'epoca straordinario di cui pochi conoscono l'esistenza. Si tratta della collezione privata dell’imprenditore tedesco Fridhelm Loh, che da due anni è accessibile al pubblico come Nationales Auto Museum – The Loh Collection. Più di centossessanta vetture, tutte con una storia da raccontare, riunite negli spazi di circa 8000 mq di una ex fonderia ristrutturata nella cittadina di Dietzhölztal - Ewersbach, a un centinaio di chilometri tra Francoforte e Colonia. Tra gli esemplari unici esposti la Bugatti T 35 B vincitrice del Gran Premio di Monaco nel 1929 con al volante William Grover Williams, primo GP di Formula 1 corso sulle strade del Principato, e la celebre Limo - One, la Lincoln Continental Convertible del 1963 ultima vettura privata a trasportare il presidente Kennedy nella fatidica mattinata del 22 novembre 1963, culminata con il suo assassinio durante la parata a Dallas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - The Loh Collection: F1, Ferrari, Bugatti, la Lincoln di Kennedy e le altre vetture da sogno del Nationales Auto Museum