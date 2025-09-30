The Loh Collection | F1 Ferrari Bugatti la Lincoln di Kennedy e le altre vetture da sogno del Nationales Auto Museum
Un museo di auto d'epoca straordinario di cui pochi conoscono l'esistenza. Si tratta della collezione privata dell’imprenditore tedesco Fridhelm Loh, che da due anni è accessibile al pubblico come Nationales Auto Museum – The Loh Collection. Più di centossessanta vetture, tutte con una storia da raccontare, riunite negli spazi di circa 8000 mq di una ex fonderia ristrutturata nella cittadina di Dietzhölztal - Ewersbach, a un centinaio di chilometri tra Francoforte e Colonia. Tra gli esemplari unici esposti la Bugatti T 35 B vincitrice del Gran Premio di Monaco nel 1929 con al volante William Grover Williams, primo GP di Formula 1 corso sulle strade del Principato, e la celebre Limo - One, la Lincoln Continental Convertible del 1963 ultima vettura privata a trasportare il presidente Kennedy nella fatidica mattinata del 22 novembre 1963, culminata con il suo assassinio durante la parata a Dallas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
