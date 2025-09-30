The great north cancellato | la serie animata di fox si conclude dopo la stagione 5

annuncio ufficiale sulla cancellazione di “The Great North”. Una recente comunicazione ha svelato che la serie animata prodotta da Fox, The Great North, non continuerà oltre la quinta stagione. La notizia ha suscitato delusione tra i fan e tra il team coinvolto nel progetto, segnando una conclusione inattesa per uno degli show più apprezzati dell’emittente. le dichiarazioni di Aimee Steinberger. Aimee Steinberger, direttrice della serie, ha condiviso attraverso il suo profilo su Bluesky che lo show è stato ufficialmente cancellato. La creatrice ha espresso il suo dispiacere per questa decisione, sottolineando quanto fosse speciale lavorare a questa produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

