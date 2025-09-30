The gray house di kevin costner | data di uscita e dettagli sullo streaming
Kevin Costner ritorna nel genere western con “The Gray House”. Il noto attore e produttore Kevin Costner si reinventa nel panorama del cinema western, annunciando l’arrivo di una nuova serie limitata intitolata The Gray House. La produzione, che vede la partecipazione anche di Morgan Freeman come executive producer, sta attirando grande attenzione grazie alla sua distribuzione imminente e al cast di alto livello. Distribuzione e data di uscita prevista. Secondo quanto riportato da fonti di settore, Prime Video ha acquisito i diritti per la trasmissione negli Stati Uniti. La serie verrà rilasciata in streaming all’inizio del 2026, anche se ancora non sono state comunicate date precise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: gray - house
LIPSTICK - LA PRIMA DELLA STAGIONE! Sabato 4 Ottobre 2025 Il format più amato torna finalmente al Dorian Gray! La prima serata Lipstick della stagione ti aspetta con i nostri Lipstick Boys, pronti a incendiarti con la loro energia. In main room: St - facebook.com Vai su Facebook
Prime Video Takes Kevin Costner & Morgan Freeman-Produced Civil War Drama ‘The Gray House’ For The U.S. - EXCLUSIVE: Kevin Costner and Morgan Freeman produced Civil War epic The Gray House has landed with Prime Video in the U. Secondo msn.com
Kevin Costner’s Civil War Epic Is Coming to Prime Video - Louise Parker, is finally coming to Prime Video in America. Segnala collider.com