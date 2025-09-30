The gray house di kevin costner | data di uscita e dettagli sullo streaming

Kevin Costner ritorna nel genere western con “The Gray House”. Il noto attore e produttore Kevin Costner si reinventa nel panorama del cinema western, annunciando l’arrivo di una nuova serie limitata intitolata The Gray House. La produzione, che vede la partecipazione anche di Morgan Freeman come executive producer, sta attirando grande attenzione grazie alla sua distribuzione imminente e al cast di alto livello. Distribuzione e data di uscita prevista. Secondo quanto riportato da fonti di settore, Prime Video ha acquisito i diritti per la trasmissione negli Stati Uniti. La serie verrà rilasciata in streaming all’inizio del 2026, anche se ancora non sono state comunicate date precise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

