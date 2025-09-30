' The Game' la rotta migratoria balcanica in scena al Teatro Nuovo

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, venerdì 3 ottobre alle ore 21:00 al Teatro Nuovo (Piazza della Stazione) andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “THE GAME”, firmato dall’Associazione di Promozione Sociale Binario Vivo APS. L’appuntamento a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: game - rotta

Cerca Video su questo argomento: The Game Rotta Migratoria