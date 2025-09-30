uscita in streaming di The Conjuring: Last Rites: data e modalità di visione. Il film The Conjuring: Last Rites, ultimo capitolo della celebre saga horror, sta per essere reso disponibile in modalità video-on-demand. Questo titolo, che ha riscosso grande successo al botteghino, rappresenta la conclusione della serie con il più alto incasso di sempre, totalizzando oltre $435 milioni a livello mondiale. La distribuzione digitale è prevista a partire dal 7 ottobre, offrendo agli appassionati l’opportunità di vedere il film comodamente a casa. caratteristiche principali e cast del film. una conclusione da brivido per la saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The conjuring: last rites disponibile in digitale dal 7 ottobre