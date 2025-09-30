È stato sicuramente una delle menti più influenti del XXI secolo. Stiamo parlando di Virgil Abloh, designer, stilista ed imprenditore, quello che più di tutti ha saputo decifrare la contemporaneità. Nato nel 1980 a Rockford nell’Illinois, Abloh studia ingegneria, si perfeziona in architettura ed è vicino alla street culture. Vivere a Chicago tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila gli permette di guardare alla creatività in modo trasversale, senza tralasciare nulla, dalla moda alla musica passando per il marketing, l’arte e la fotografia. Oggi Virgil Abloh avrebbe compiuto 45 anni se un angiosarcoma non se lo fosse portato via nel 2021 all’apice del successo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - The Codes è la prima maxi-retrospettiva europea dedicata a Virgil Abloh