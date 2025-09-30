The Batman 2 Colin Farrell anticipa | Ho letto il copione avrò un ruolo più piccolo ma sarà spaventoso

Colin Farrell, che tornerà nei panni del Pinguino in The Batman Part II, ha parlato del progetto anticipando un film dai toni più oscuri, con tensioni accresciute e un orizzonte narrativo ancora più drammatico. Colin Farrell ha rivelato nuovi dettagli su The Batman Part II, sottolineando che il sequel di Matt Reeves sarà più inquietante e con sfide più grandi. Il suo ruolo sarà ridotto, ma l'attore descrive la sceneggiatura come più profonda e intensa. Il ritorno di Gotham secondo Colin Farrell In un'intervista concessa a The Hollywood Reporter, Colin Farrell ha confermato di aver già letto l'intera sceneggiatura di The Batman 2, firmata a quattro mani da Matt Reeves e Mattson Tomlin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

