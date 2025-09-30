Teyana Taylor svela l’inizio alternativo e scene eliminate della sua battaglia

scoperte sulle scene eliminate di “una battaglia dopo l’altra”. Il film “Una battaglia dopo l’altra”, diretto da Paul Thomas Anderson, ha riscosso grande successo di pubblico e critica sin dalla sua uscita, avvenuta il 25 settembre. Con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, il lungometraggio si distingue per la sua narrazione intensa e un cast di alto livello, comprendente figure come Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Teyana Taylor. La pellicola racconta le vicende di un ex rivoluzionario impegnato in una missione di salvataggio della propria figlia, rapita da un ufficiale militare corrotto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

