Testamento Agnelli | colpo di scena vero o solo fumo legale?
Un nuovo capitolo, non si quanto decisivo sia, si apre nella saga ereditaria degli Agnelli. A ventisette anni dalla stesura, e a più di vent’anni dalla morte dell’Avvocato avvenuta il 24 gennaio 2003, è stato depositato ieri pomeriggio al Tribunale civile di Torino il testamento inedito di Gianni Agnelli del 20 gennaio 1998. A consegnarlo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà”
Gianni Agnelli, colpo di scena sull'eredità: scodellato il nuovo testamento. A chi aveva lasciato il potere - La copia di un presunto nuovo testamento olografo di Gianni Agnelli è stata depositata oggi in tribunale a Torino. Come scrive iltempo.it
