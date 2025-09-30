Testamento Agnelli | colpo di scena vero o solo fumo legale?

Un nuovo capitolo, non si quanto decisivo sia, si apre nella saga ereditaria degli Agnelli. A ventisette anni dalla stesura, e a più di vent’anni dalla morte dell’Avvocato avvenuta il 24 gennaio 2003, è stato depositato ieri pomeriggio al Tribunale civile di Torino il testamento inedito di Gianni Agnelli del 20 gennaio 1998. A consegnarlo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà”

Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato

Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto

testamento agnelli colpo scenaGianni Agnelli, colpo di scena sull'eredità: scodellato il nuovo testamento. A chi aveva lasciato il potere - La copia di un presunto nuovo testamento olografo di Gianni Agnelli è stata depositata oggi in tribunale a Torino. Come scrive iltempo.it

testamento agnelli colpo scenaColpo di scena. C'è un testamento segreto di Gianni Agnelli. Smentita la favola Elkann - Spunta un documento del 1998 che ribalterebbe la successione alla Fiat: per vent’anni ci hanno raccontato una storia falsa? Si legge su giornalelavoce.it

