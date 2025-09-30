Testa o croce? | il western italiano con Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz

Amica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Un Buffalo Bill macho grottesco che decanta le lodi dell’America “first”, terra di opportunità per i più coraggiosi, un buttero italiano abile e romantico, una donna che in questo west italiano, tutto al maschile, trova una strada di liberazione. Testa o croce?: un film western di epoca moderna. I registi Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis nel loro Testa o croce?, nei cinema dal 2 ottobre, rileggono il genere western partendo dalla storia degli show che il celebre soldato americano fece in Italia a fine ‘800. E con attori come John C. Reilly, Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi, creano un universo di frontiera, che sa di passato ma ha tante risonanze nel presente. 🔗 Leggi su Amica.it

testa o croce il western italiano con alessandro borghi e nadia tereszkiewicz

© Amica.it - “Testa o croce?”: il western italiano con Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz

In questa notizia si parla di: testa - croce

Testa o croce?, ecco il trailer del western italiano con Alessandro Borghi

«Testa o croce?», la nostra ballata nel western

Nadia Tereszkiewicz, una donna contro i cowboys in "Testa o croce?"

testa croce western italiano“Testa o croce?”: il western italiano con Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz - ": nei cinema dal 2 ottobre il western italiano con Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz. Come scrive amica.it

testa croce western italianoTesta o croce? Western italiano fuori dagli schemi tra Buffalo Bill, butteri ribelli e amori contrastati - Reilly) in uno spettacolo travolgente in cui ricostruisce il “sogno americano” e la sconfitta degli Indiani d‘America, ... Segnala globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Testa Croce Western Italiano