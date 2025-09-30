(askanews) – Un Buffalo Bill macho grottesco che decanta le lodi dell’America “first”, terra di opportunità per i più coraggiosi, un buttero italiano abile e romantico, una donna che in questo west italiano, tutto al maschile, trova una strada di liberazione. Testa o croce?: un film western di epoca moderna. I registi Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis nel loro Testa o croce?, nei cinema dal 2 ottobre, rileggono il genere western partendo dalla storia degli show che il celebre soldato americano fece in Italia a fine ‘800. E con attori come John C. Reilly, Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi, creano un universo di frontiera, che sa di passato ma ha tante risonanze nel presente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - “Testa o croce?”: il western italiano con Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz