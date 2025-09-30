Test d' ingresso con Chat Gpt sospetti sulla prova universitaria | i messaggi tra candidati

Sospetti su un test di ingresso universitario. A lanciarli è un genitore che ha contattato NapoliToday per segnalare possibili irregolarità nella prova per accedere al corso di laurea in Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva che si è tenuto all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: test - ingresso

La vita senza il test d’ingresso. Una stanza in collegio gratis a disposizione degli aspiranti medici

Oltre 54mila iscritti a Medicina senza il test d’ingresso, a settembre partirà il semestre aperto

Stop a test d’ingresso, ma non c’è boom di iscritti in Medicina

| A2 FEMMINILE Domenica alle 17 al Sanbàpolis (ingresso gratuito) il terzo test con la Valsabbina Brescia, penultima uscita dell'Itas Trentino prima dell'esordio in campionato del 6 ottobre #? #TRENTINONELCUORE - facebook.com Vai su Facebook

Il numero chiuso e i test d’ingresso a Medicina hanno rappresentato per anni una frustrazione e un ostacolo per migliaia di studenti. Con il semestre aperto abbiamo scritto una pagina nuova: non più selezione attraverso la “lotteria” dei test, ma la possibilità di - X Vai su X

Napoli, assalto ai test d'ingresso a Medicina: 5mila candidati, uno su dieci ce la farà - È l’identikit del candidato ai test d’ingresso con quelli di Medicina in cima alla lista per numero di iscritti e per livello di ... Scrive ilmattino.it

Test di medicina addio: il Senato approva il ddl. Ecco come si accederà da settembre - Anche con l’abolizione del test, insomma, non tutti quello che desiderano potranno arrivare fino alla corona d’alloro. Si legge su repubblica.it