Tesla inaugura negli Stati Uniti la sua rete di ricarica a 500 kW

Con le nuove colonnine V4, Tesla inaugura la sua nuova rete di ricarica a 500 kW. Si inizia negli Stati Uniti e, al momento, non sono ci sono annunci di una prossima apertura anche in Europa. 🔗 Leggi su Dday.it

