Terza vittima nel Milanese nelle ultime due settimane

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un lungo e triste elenco quello degli infortuni sul lavoro. Episodi che continuano a mietere vittime anche nel Milanese. Lo scorso 25 settembre un operaio di 62 anni, Vito Sansanelli, è morto nello stabilimento Ticino Lamiere di Bubbiano, dopo essere rimasto schiacciato da una bobina. Sansanelli, che era da poco andato in pensione, aveva scelto di tornare al lavoro per arrotondare e garantire maggiore tranquillità economica alla propria famiglia. Una decisione dettata dal senso di responsabilità e dall’abitudine al lavoro, che ha però avuto un epilogo drammatico. Il 16 settembre, a perdere la vita è stato un operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, precipitato dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

terza vittima nel milanese nelle ultime due settimane

© Ilgiorno.it - Terza vittima nel Milanese nelle ultime due settimane

In questa notizia si parla di: terza - vittima

West Nile, c’è la terza vittima in Campania: è un 68enne di Trentola Ducenta

Raid su chiesa a Gaza: Patriarcato, c'è una terza vittima

Ancora un morto sotto al trattore, terza vittima in poche settimane in Valdarno

Giovane annega nel Ticino, è terza vittima in Lombardia - C'è un'altra giovane vittima dei fiumi in Lombardia: un ragazzo di 24 anni è morto annegato questa mattina a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dopo essersi buttato nel Ticino nei pressi della ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terza Vittima Milanese Ultime