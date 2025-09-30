È un lungo e triste elenco quello degli infortuni sul lavoro. Episodi che continuano a mietere vittime anche nel Milanese. Lo scorso 25 settembre un operaio di 62 anni, Vito Sansanelli, è morto nello stabilimento Ticino Lamiere di Bubbiano, dopo essere rimasto schiacciato da una bobina. Sansanelli, che era da poco andato in pensione, aveva scelto di tornare al lavoro per arrotondare e garantire maggiore tranquillità economica alla propria famiglia. Una decisione dettata dal senso di responsabilità e dall’abitudine al lavoro, che ha però avuto un epilogo drammatico. Il 16 settembre, a perdere la vita è stato un operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, precipitato dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terza vittima nel Milanese nelle ultime due settimane