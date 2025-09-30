Terrore sul treno Milano-Como | maranza caricati con la droga del sorriso aggrediscono e rapinano studente

Paura e violenza ieri sera, intorno alle 20.30, a bordo di un treno partito da Milano e diretto a Como. Un branco di quattro giovani maranza, minorenni italo-stranieri dal fare aggressivo, ha seminato il panico tra i passeggeri. Caricati con la cosiddetta “droga del sorriso”, hanno iniziato a. 🔗 Leggi su Quicomo.it